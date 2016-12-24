В Саранске рассмотрели вопросы усиления мер общественной безопасности в новогодние праздники

15 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание региональной Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РМ.



Открывая его, председатель АТК РМ обозначил, что исходя из тенденции сохраняющихся угрозообразующих факторов в сфере противодействия терроризму, особое внимание следует обратить на работу по обеспечению антитеррористической защиты объектов.



«В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации требуется реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей. Под особо бдительным контролем должны находиться объекты жизнеобеспечения. В период приближающихся праздников пристальное внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности людей в местах проведения праздничных мероприятий», - сказал Артём Здунов.



По вопросам обеспечения общественной безопасности и готовности сил и средств к противодействию террористическим угрозам в новогодние и рождественские праздники были заслушаны представители региональных МВД и Росгвардии. Правоохранители доложили, что в местах проведения мероприятий будут проведены предупредительно-профилактические и охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. Сотрудники силовых ведомств в ближайшие дни перейдут на усиленный режим несения службы.



В рамках поручения Национального антитеррористического комитета на заседании были выработаны дополнительные меры по профилактике терроризма в муниципальных районах. Об этом доложили председатели АТК, главы Большеберезниковского, Большеигнатовского и Ромодановского районов.



Отдельное внимание было уделено состоянию воспитательно-патриотической работы среди молодежи республики, важности привлечения к этому общественных организаций и институтов гражданского общества.



Итогом заседания стало утверждение Плана работы Антитеррористической комиссии Республики Мордовия на 2023 год.