В Мордовии реализуется уникальный для России проект по производству муравьиной кислоты

В 2022 году мордовская компания «Экспонента» начала реализацию уникального для России инвестпроекта по производству муравьиной кислоты.

«Экспонента» была основана в 2016 году. Изначально главным профилем работы компании было оказание научно-технических услуг в области химического и строительного материаловедения. Сейчас же здесь производят химические продукты для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Этот год стал знаковым для команды предприятия. Специалисты приступили к реализации уникального не только для Мордовии, но и для всей страны инвестпроекта. «Экспонента» начала производить один из видов базового сырья - муравьиную кислоту. Ранее в России ее не выпускали, поставки шли в основном из Германии и Китая.

По состоянию на декабрь 2022 года «Экспонента» произвела около 60 тонн муравьиной кислоты. Первые образцы использовали для создания химического консерванта, необходимого для заготовки зерновых культур. Основная доля продукции была отгружена на внутренний рынок - аграриям республики.

«Было реализовано 104 тонны химического консерванта, что позволяет заготовить около 25 тысяч тонн зерновых культур. Эти потребности мы выполнили, что составляет примерно 47% от емкости рынка по всему химическому консерванту в нашей республике. То есть можно смело заявлять о том, что на 47% мы заместили импортные продукты в нашем регионе», - отметил генеральный директор ООО «Экспонента» Сергей Арасланкин.

Потребность в муравьиной кислоте в целом по стране огромная, так что с потенциальными заказчиками у «Экспоненты» проблем нет. Объемы выпускаемой продукции обещают вырасти примерно на 40%.

Отметим, что этот инвестпроект реализуется при поддержке регионального Фонда поддержки предпринимательства и Фонда содействия инновациям.