Саранский пенсионер отдал мошенническому «курьеру» 100 тысяч рублей для спасения дочери

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 85-летнего местного жителя.

Пожилой человек рассказал полицейским, что еще в ноябре ему на стационарный телефон поступил звонок от женщины, которая выдавала себя за его дочь. «Родственница» сообщила, что стала виновником ДТП и просила дать денег для возмещения вреда пострадавшим.

Взволнованный пенсионер сказал, что у него есть 100 тысяч рублей, для вытягивания которых к разговору подключился липовый сотрудник полиции. Он указал, что денежные средства необходимо передать человеку, который приедет за ними в ближайшее время. Престарелый горожанин выполнил все инструкции и передал наличность незнакомому «гонцу».

Спустя месяц отца навестила дочь, у которой он поинтересовался о произошедшем ДТП. Тут и выяснилось, что она не попадала ни в какое дорожное происшествие, после чего пенсионер немедленно обратился в полицию. По его словам, «курьер» находился в маске, поэтому он не запомнил его приметы.

В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские напоминают, что в последнее время в сети Интернет нередко встречаются объявления о возможности дополнительного заработка за услуги так называемого «курьера», которому предлагается забирать денежные средства у граждан, проживающих по определенным адресам с целью дальнейшего перевода третьим лицам. Помните, что выполняя данные действие, вы можете стать соучастником преступления и понести уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».