В Мордовии будут судить поджигателя патрульного автомобиля ГИБДД

В Мордовии направлено в суд уголовное дело 53-летнего жителя города Ковылкино по обвинению в поджоге патрульного автомобиля ГИБДД. Свой «пламенный привет» инспекторам мужчина передал в начале октября этого года.

Как было установлено в ходе расследования, вечером 3 октября житель райцентра уже прилично «под градусом» пришел к зданию местного отдела ГИБДД. Он искал свой мобильный телефон, который по его предположению выронил в патрульном автомобиле. В этой машине на него недавно оформляли протокол за отказ от медосвидельствования при подозрении на пьяное вождение.

Повредив дверные ручки автомобиля, «поисковик» проник в салон транспортного средства. Но мобильник отыскать не удалось, и тогда он решил поджечь автомобиль. Обнаружив в багажном отделении канистру со смазочным материалом, товарищ облил этой горючей жидкостью и поджег бумажный лист, который бросил на переднее пассажирское сиденье. Убедившись, что произошло возгорание внутренней отделки салона, мужчина с места преступления скрылся. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей.

Примечательно, что в первоначальной информации по «горячим следам» указывалась другая побудительная причина этой «операции» - якобы, поджигатель искал в салоне патрульной машины составленный в отношении него протокол.

Но итог все равно был один. На фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».