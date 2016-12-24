Житель Краснослободского района за два незаконно спиленных дуба заплатит 483 тысячи рублей

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В Мордовии суд вынес приговор 59-летнему жителю села Старое Синдрово Краснослободского района за незаконную вырубку лесных насаждений.
Следствием было установлено, что в августе этого года сельчанин решил изготовить баню из сруба. Он приобрел березовые бревна, однако ему понадобился еще и дуб. Снова покупать древесину мужчина не стал, а решил просто спилить деревья недалеко от родного села - на территории Краснослободского лесничества. На место дровосек приехал на тракторе знакомого и при помощи бензопилы спилил два дуба, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 483 675 рублей.
Суд признал жителя района виновным в незаконной вырубке лесных насаждений и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. При этом, суд учел признание вины и раскаяние лесоруба в содеянном.
Кроме того, судом удовлетворен предъявленный в рамках уголовного дела гражданский иск лесничества о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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