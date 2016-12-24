Житель Краснослободского района за два незаконно спиленных дуба заплатит 483 тысячи рублей

В Мордовии суд вынес приговор 59-летнему жителю села Старое Синдрово Краснослободского района за незаконную вырубку лесных насаждений.

Следствием было установлено, что в августе этого года сельчанин решил изготовить баню из сруба. Он приобрел березовые бревна, однако ему понадобился еще и дуб. Снова покупать древесину мужчина не стал, а решил просто спилить деревья недалеко от родного села - на территории Краснослободского лесничества. На место дровосек приехал на тракторе знакомого и при помощи бензопилы спилил два дуба, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 483 675 рублей.

Суд признал жителя района виновным в незаконной вырубке лесных насаждений и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. При этом, суд учел признание вины и раскаяние лесоруба в содеянном.

Кроме того, судом удовлетворен предъявленный в рамках уголовного дела гражданский иск лесничества о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.