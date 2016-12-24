В столице Мордовии провели профилактический «пиротехнический рейд»

В Саранске сотрудники полиции совместно с представителями регионального МЧС провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушений при реализации пиротехнической продукции.

В ходе мероприятия были проверены места хранения и продажи пиротехнических изделий на территории столицы Мордовии. Полицейские и сотрудники МЧС раздали памятки, проинструктировали продавцов, напомнили им о необходимости ознакомления покупателей с документами к товарам, рассказали об административной ответственности, предусмотренной за продажу пиротехники лицам, не достигшим возраста 16 лет.

МВД по РМ призывает граждан быть внимательными при покупке пиротехнических изделий. Обязательно изучите сертификаты соответствия – в сертификате должны быть указаны инструкция по применению на русском языке, адреса или телефоны производителя. Обратите внимание на сроки годности.

Фейерверки должны храниться в сухом месте. Не используйте их в случае, если на упаковке присутствуют увлажненные места, разрывы.

Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, а также на крышах и балконах, возле пожароопасных объектов и линий электропередач, в направлении людей, вблизи зданий и автотранспорта.