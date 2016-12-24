В Мордовии создано больше 1,5 тысяч госпабликов

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В начале декабря в силу вступил федеральный закон об обязательном ведении госпабликов. Представители Минцифры РФ, АНО «Диалог Регионы» и «ВКонтакте» обсудили промежуточные итоги его реализации, а также планы на следующий год. В субъектах страны за это отвечают Центры управления регионами.
«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов, – поделился Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. – На данный момент функционируют более 130 тысяч страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях».
Стоит отметить, что в Мордовии на сегодняшний день заведено больше 1,5 тысяч госпабликов. Среди них официальные сообщества всех районных администраций, министерств и большинства подведомственных учреждений. К ним можно обратиться напрямую и получить обратную связь.
Соцсеть «ВКонтакте» стала основной площадкой для госпабликов, которая была определена Правительством РФ. Ее аудитория насчитывает около 100 млн пользователей.
«Наша соцсеть предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому, – рассказал гендиректор «ВКонтакте» Владимир Кириенко. – Самые популярные инструменты – это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры глав регионов востребованы у пользователей и набирают сотни тысяч просмотров».
ЦУР Республики Мордовия за два года работы организовал 39 прямых трансляций с министрами и руководителями районов, в том числе три эфира – с Главой республики Артёмом Здуновым.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщил, что 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений, поэтому сегодня госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете.
«С осени этого года мы вместе с регионами запустили на базе ЦУР комплексную систему очного обучения действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», – также добавил он.
Кстати, ЦУР Республики Мордовия недавно провел серию семинаров, которые посетили больше 130 представителей госучреждений.
Представители Минцифры, АНО «Диалог Регионы», «ВКонтакте» и региональных властей рассказали, что главной целью следующего года станет повышение качества контента, размещаемого в госпабликах, а также привлечение туда новых пользователей.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца