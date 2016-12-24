В Мордовии создано больше 1,5 тысяч госпабликов

В начале декабря в силу вступил федеральный закон об обязательном ведении госпабликов. Представители Минцифры РФ, АНО «Диалог Регионы» и «ВКонтакте» обсудили промежуточные итоги его реализации, а также планы на следующий год. В субъектах страны за это отвечают Центры управления регионами.

«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов, – поделился Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. – На данный момент функционируют более 130 тысяч страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях».

Стоит отметить, что в Мордовии на сегодняшний день заведено больше 1,5 тысяч госпабликов. Среди них официальные сообщества всех районных администраций, министерств и большинства подведомственных учреждений. К ним можно обратиться напрямую и получить обратную связь.

Соцсеть «ВКонтакте» стала основной площадкой для госпабликов, которая была определена Правительством РФ. Ее аудитория насчитывает около 100 млн пользователей.

«Наша соцсеть предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому, – рассказал гендиректор «ВКонтакте» Владимир Кириенко. – Самые популярные инструменты – это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры глав регионов востребованы у пользователей и набирают сотни тысяч просмотров».

ЦУР Республики Мордовия за два года работы организовал 39 прямых трансляций с министрами и руководителями районов, в том числе три эфира – с Главой республики Артёмом Здуновым.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщил, что 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений, поэтому сегодня госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете.

«С осени этого года мы вместе с регионами запустили на базе ЦУР комплексную систему очного обучения действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», – также добавил он.

Кстати, ЦУР Республики Мордовия недавно провел серию семинаров, которые посетили больше 130 представителей госучреждений.

Представители Минцифры, АНО «Диалог Регионы», «ВКонтакте» и региональных властей рассказали, что главной целью следующего года станет повышение качества контента, размещаемого в госпабликах, а также привлечение туда новых пользователей.