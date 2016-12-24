Региональный социальный стандарт будут внедрять в Мордовии

Агентство стратегических инициатив представило единый региональный социальный стандарт – комплекс управленческих решений, направленных на повышение уровня удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Стандарт является частью Национальной социальной инициативы, которая по поручению Президента России внедряется по всей стране.

«Социальный стандарт – это свод лучших практик и решений, которые помогают создавать фундамент социальной политики регионов. В нем 13 пунктов, и во многих регионах они уже реализованы и работают эффективно. Например, разработаны регламенты взаимодействия разных структур в субъекте, социальная стратегия, работают советы по качеству жизни, которые возглавляют лично губернаторы. Согласие внедрять социальный стандарт уже дали 35 регионов – это первая волна, с которыми мы начинаем работу», – отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время презентации регионального социального стандарта, которая прошла в Сахалинской области.

В презентации стандарта принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. По его словам, региональный социальный стандарт охватывает большую часть работы местной власти, на «социалку» в республике направляют 70 % бюджета.

«Это сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, службы занятости. Поэтому нам крайне важно понимать, какова эффективность этих вложенных средств. Здесь вопрос обратной связи для нас принципиально важен, в целом принципы, практики клиентоцентричности выходят на самый первый план, – отметил Артём Здунов. - Мы считаем, что от качества, скорости, удобства получения услуг напрямую зависит социальное самочувствие. Институт региональных сервисных уполномоченных позволяет получать обратную связь от получателей государственных услуг».

Также Глава Мордовии рассказал о реализации в республике проекта по трудоустройству бывших заключенных. В Мордовии 16 исправительных учреждений, многие бывшие осужденные ищут работу. Лишь 3 % от общего числа людей с судимостью трудоустраиваются, 90 % вовсе не доходят до центров занятости. При этом в регионе дефицит рабочей силы.

«Две эти темы мы объединили и выстраиваем систему работы с людьми, которые отбывают сейчас наказание. За девять месяцев до освобождения предлагаем обучать осужденных, после чего они будут подтверждать свои навыки, прорабатываем карьерный трек с конкретным работодателем. По результатам экзамена человек получает свидетельство общероссийского образца, подписывает предварительное соглашение о заключении трудового договора. Из тысячи заключенных 30 % сразу выразили готовность к сотрудничеству. Считаю, что этот проект в дальнейшем превратится в систему».

Первым шагом по внедрению стандарта для региона станет мониторинг того, какие элементы социального стандарта нужно создавать с нуля, а какие уже работают. Оценку проведут как администрация региона, так и независимая экспертная группа. При поддержке АСИ в 27 регионах, в том числе в Мордовии, уже создан институт региональных сервисных уполномоченных, который разрабатывает решения по повышению качества предоставления услуг в социальной сфере.

Еще один важный элемент стандарта – создание в регионах доступной инфраструктуры социальной поддержки граждан: мультицентров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, центров дневного пребывания и семейных центров для детей с инвалидностью и особенностями здоровья, кризисных центров для пребывания женщин и детей, пострадавших от насилия. Также в документе прописаны наличие навигатора по мерам поддержки для каждой жизненной ситуации и внедрение комплексной программы помощи семье с ребенком с врожденными пороками развития.

Кроме того, в регионах внедрят службу социальных координаторов, оказывающих помощь жителям в режиме одного окна, задействуя при этом ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Такая служба уже работает в Самарской области, Башкирии, Якутии, Татарстане и Ярославской области.

Было также отмечено, что уже запущенные в работу 13 пунктов – это первый шаг к тому, чтобы нормой стали принципы открытости во взаимодействии с людьми, нуждающимися в поддержке, совместной работы с бизнесом. «Стандарт – это не догма. Документ необходимо адаптировать к жизни, чтобы он был действительно полезным», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.