В Саранске изъяли из продажи контрафактного «Ждуна»

«У предприятия немало поводов для гордости»
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Как сообщает МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудниками подразделения по осуществлению административного надзора УМВД России по Саранску в магазине по продаже детских товаров, расположенном на улице Волгоградской, обнаружена плюшевая игрушка «Ждун», продажа которой осуществлялась без разрешительной документации, предоставляющей право на реализацию товара с использованием товарного знака.
Изъятая продукция была направлена на исследование, по результатам которого она признана контрафактной.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. В настоящий момент дело об административном правонарушении рассматривается в суде.
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