В Саранске изъяли из продажи контрафактного «Ждуна»

Как сообщает МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудниками подразделения по осуществлению административного надзора УМВД России по Саранску в магазине по продаже детских товаров, расположенном на улице Волгоградской, обнаружена плюшевая игрушка «Ждун», продажа которой осуществлялась без разрешительной документации, предоставляющей право на реализацию товара с использованием товарного знака.

Изъятая продукция была направлена на исследование, по результатам которого она признана контрафактной.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. В настоящий момент дело об административном правонарушении рассматривается в суде.