В Рузаевском районе кроссовер снес с дороги «Ладу Самара»

По информации Госавтоинспекции республики, 13 декабря на дороге в Рузаевском районе отечественная легковушка вылетела в кювет после столкновения с иномаркой.

Как сообщается, в 14 часов 45 минут на автодороге г.Рузаевка – г. Ковылкино 31-летний водитель кроссовера «Фольксваген Тигуан» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении и совершавшей поворот налево автомашиной «Лада -211540».

После столкновения «Лада Самара» вылетела с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 37-летний водитель «Лады» был госпитализирован в Рузаевскую центральную районную больницу. 33-летняя пассажирка легковушки после оказания медицинской помощи в лечебном учреждении была отправлена домой с назначенным лечением.

По результату освидетельствования водитель автомашины Фольксваген Тигуан» находился за рулем абсолютно трезвым (0,000 мг/л). У пострадавшего водителя отечественного авто взята кровь на анализ.