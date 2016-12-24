В Рузаевском районе кроссовер снес с дороги «Ладу Самара»

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По информации Госавтоинспекции республики, 13 декабря на дороге в Рузаевском районе отечественная легковушка вылетела в кювет после столкновения с иномаркой.
Как сообщается, в 14 часов 45 минут на автодороге г.Рузаевка – г. Ковылкино 31-летний водитель кроссовера «Фольксваген Тигуан» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении и совершавшей поворот налево автомашиной «Лада -211540».
После столкновения «Лада Самара» вылетела с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 37-летний водитель «Лады» был госпитализирован в Рузаевскую центральную районную больницу. 33-летняя пассажирка легковушки после оказания медицинской помощи в лечебном учреждении была отправлена домой с назначенным лечением.
По результату освидетельствования водитель автомашины Фольксваген Тигуан» находился за рулем абсолютно трезвым (0,000 мг/л). У пострадавшего водителя отечественного авто взята кровь на анализ.
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