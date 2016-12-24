Заключенного мордовской колонии кореша с воли хотели обеспечить «наркотическим кремом»

Репортер

Оперативники МВД по РМ вместе с коллегами из регионального УФСИН предотвратили доставку в мордовскую колонию наркотических средств.

Как сообщается, на имя 41-летнего осужденного из Краснодарского края, отбывающего наказание за преступления против половой неприкосновенности, поступила посылка с воли. Среди прочего в ней находился тюбик крема, в котором были спрятаны 3.58 граммов метадона и 1.39 граммов амфетамина.

За этот «гостинец» на сидельца возбудили уголовное дело за покушение на приобретение наркотических средств в крупном размере. Теперь оперативникам осталось найти отправителя «посылки с начинкой».

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