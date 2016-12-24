Завод Рузхиммаш, входящий в группу компаний «РМ Рейл», в этом году увеличил объемы производства. Соответственно у предприятия возросла потребность в кадрах. Уже сейчас в РМ рейл не хватает порядка тысячи специалистов. И это несмотря на то, что Рузхиммаш сам по себе является градообразующим производством. На нем трудятся 3210 человек. Открыты вакансии как рабочих профессий, так и инженерно-технических работников.

Увеличение объемов производства на Рузхиммаше отражается и на зарплате его тружеников. В этом году она увеличилась на четверть. На сегодняшний день средняя заработная плата по заводу составляет 65 тысяч рублей, по рабочему персоналу - порядка 80 тысяч. Для работников предприятия предусмотрены и другие меры социальной поддержки.

Здесь ждут и опытных сотрудников, и новичков. Пройти переобучение и получить новую специальность можно прямо на предприятии. В прошлом году на Рузхиммаше была открыта Фабрика знаний и умений – по сути, это собственный корпоративный институт рабочих специальностей. Уникальная система подготовки позволяет в короткие сроки освоить новую профессию и стать востребованным специалистом.

Опыт Рузхиммаша в переподготовке кадров Глава Мордовии Артём Здунов предложил изучить и внедрить на других предприятиях Мордовии.

Не так давно компания РМ Рейл впервые вошла в рейтинг лучших работодателей России и заняла 44-е место.