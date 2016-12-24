Строительство станции водоочистки в Ардатове планируют закончить весной 2023 года

В Ардатовском районе строят станцию водоочистки. Благодаря ей у местных жителей появится чистая и питьевая вода. В городских коммуникациях ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому в рамках федерального проекта «Чистая вода» летом 2022 года начали строительство станции водоочистки производительностью 600 кубометров в сутки. На эти цели выделили 109 млн рублей, значительная часть работ уже выполнена.

По словам Главы администрации городского поселения Ардатов Михаила Карпова: «Завершается строительство зала, где будет расположено инженерное оборудование именно для фильтрации воды. Резервуары под воду уже готовы. Продолжается монтаж инженерного оборудования канализационных сетей. Готовность объекта — около 40%».

Ежедневно на объекте работает не менее 25 человек и 6 единиц техники. Это краны, экскаваторы, а также техника, которая подвозит материал. Строительство планируют закончить к концу марта 2023 года. Работы идут по графику, в сроки подрядчик укладывается.