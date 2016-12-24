Строительство станции водоочистки в Ардатове планируют закончить весной 2023 года

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Ардатовском районе строят станцию водоочистки. Благодаря ей у местных жителей появится чистая и питьевая вода. В городских коммуникациях ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому в рамках федерального проекта «Чистая вода» летом 2022 года начали строительство станции водоочистки производительностью 600 кубометров в сутки. На эти цели выделили 109 млн рублей, значительная часть работ уже выполнена.
По словам Главы администрации городского поселения Ардатов Михаила Карпова: «Завершается строительство зала, где будет расположено инженерное оборудование именно для фильтрации воды. Резервуары под воду уже готовы. Продолжается монтаж инженерного оборудования канализационных сетей. Готовность объекта — около 40%».
Ежедневно на объекте работает не менее 25 человек и 6 единиц техники. Это краны, экскаваторы, а также техника, которая подвозит материал. Строительство планируют закончить к концу марта 2023 года. Работы идут по графику, в сроки подрядчик укладывается.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации