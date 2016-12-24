Достояние республики
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Цель национального проекта «Экология» — минимизировать воздействие на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку и перейти к модели рационального природопользования. Все это должно повысить качество жизни россиян.
В Мордовии реализуется три направления национального проекта «Экология». «В первую очередь, это федеральный проект «Сохранение лесов». Он реализуется в сфере лесного хозяйства. Второй — «Сохранение уникальных водных объектов» — по блоку водохозяйственной деятельности. Третий — «Чистая страна» — в рамках рекультивации несанкционированных свалок. В этом году работа министерства сосредоточена на этих трех федеральных проектах», — сообщает министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Алексей Ларькин.
За годы реализации национального проекта в республике сделано немало. По словам Алексея Ларькина, «в этом году проведен комплекс мероприятий по лесовосстановлению. В первую очередь, искусственного восстановления — около 680 гектаров. А в целом — 2700 гектаров лесовосстановления по всей республике».
Однако важно все это сохранить. Не разжигайте костер в лесу и не будет пожаров, не бросайте мусор и не будет несанкционированных свалок. Каким мы оставим наш общий дом будущим поколениям зависит только от нас и от культуры нашего поведения.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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