В Мордовии чествовали волонтеров

В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца

Идеи волонтерства объединяют более 24 тысяч неравнодушных жителей Мордовии с активной жизненной и гражданской позицией. Это не только молодежь, школьники, студенты, но и работающее население, люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане «серебряного» возраста. У нас в регионе работают «Волонтеры – медики», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», добровольцы экологического движения, поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13», «серебряные волонтеры», а также активисты в сфере событийного добровольчества. Они бескорыстно дарят свои знания, таланты, опыт и время, стремясь принести пользу обществу и помочь людям.

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех волонтеров за стремление сделать мир чуточку лучше. «Сколько добрых дел можно творить вместе! Самое главное – никто никого не принуждает, слово «доброволец» это и подразумевает. Мы делаем это от чистого сердца. Мы делаем это, потому что мы верим в жизнь, верим в добро. Мы верим, что добро приходит в этот мир через нас. Спасибо вам за это!», - сказал руководитель республики.

«В трудных ситуациях мы всегда обращаемся к вам, добровольцам, потому что надо поддерживать семьи наших бойцов, надо поддерживать самих бойцов добрым словом и добрым делом, - продолжил Артём Здунов. - Я имел честь участвовать в организации наших именных добровольческих подразделений. Это было еще до приказа о мобилизации. Это те люди, которые сами решили воевать, чтобы не допустить врага на нашу территорию. А враг, действительно, там сконцентрировался, и у него были самые серьезные намерения по уничтожению российского народа. Так вот, добровольцы - это просто уникальные люди. Когда я выезжал к ним и спрашивал, чем помочь - они просили за школы, за детские сады, они просили за своих соседей, за пожилых людей, то есть это добровольцы во всем. Недавно я участвовал в церемонии вручения премии #МЫВМЕСТЕ, на которой наш Президент подчеркнул, что порой трудно найти слова, которые передали бы нашу благодарность людям, которые по зову сердца посвящают значительную часть своей жизни помощи другим. И такие люди заслуживают самых высоких наград, а их имена должна знать вся страна. В нашем случае, конечно, как минимум - вся республика».

Нашими добровольцами открыт гуманитарный штаб, организована «горячая линия» по оказанию юридической и психологической помощи. За это время собрано более 5 тонн гуманитарной помощи, ведется работа в пунктах временного размещения, берутся под опеку семьи мобилизованных.

Три года назад в республике был учрежден Почетный знак «Доброволец (волонтер) Республики Мордовия». В 2022 году Почетный знак включен в перечень республиканских государственных наград. В этом году Мордовия впервые за историю проведения международной премии «#МЫВМЕСТЕ» вошла в число финалистов и одержала победу!

В треке «Волонтеры» победителем признан проект «Дай Пять!», созданный студентом филологического факультета Мордовского госуниверситета Романом Ковалевым. Проект направлен на оказание помощи школьникам, у которых возникли пробелы в знаниях из-за пропуска уроков или недопонимания тем.

А волонтер Екатерина Белоглазова заявила на премию проект «Подвиги» и заняла третье место. Создатели инициативы снимают видеоролики о добрых делах, подвигах и преодолении себя. И это важнейшая составляющая масштабной работы по подготовке всенародной премии «Время героев», которую впервые состоялась в этом году в Саранске.

И на следующий год у добровольцев Мордовии большие планы. «Я прошу вас продолжать хорошие дела. Будем вместе с вами их реализовывать. От всей души желаю вам энергии, здоровья, больше сторонников. 24 тысячи – это очень много, но это еще не вся республика. Мы все должны стать волонтерами добра! Пусть наши светлые дела отзовутся добром в душах наших людей!». - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии вручил награды лучшим добровольцам и волонтерским отрядам республики. А также дал старт новогодней благотворительной акции «Елка желаний» - руководитель региона снял с елки четыре шара с пожеланиями детей и зачитал их. «Полина Соловьева мечтает о микроскопе, Анна Дворникова - посетить парк развлечений «Остров мечты» в Москве. Егор Корнеев мечтает о бутсах, Дмитрий Бурнаев - побывать в цирке. Все желания принимаются в работу!», - сказал Артём Здунов и положил открытки с пожеланиями во внутренний карман своего пиджака.