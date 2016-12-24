Прокуратура РМ и Союз промышленников и предпринимателей Мордовии подписали соглашение о взаимодействии

13 декабря прокурор республики Сергей Лапин и председатель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» Виктор Бирюков подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Соглашение направлено на совместное решение задач в вопросах восстановления прав хозяйствующих субъектов, создания условий для преодоления административных барьеров, предотвращения неоправданного вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов в хозяйственную деятельность.

В рамках сотрудничества также предусмотрен обмен информацией между прокуратурой республики и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» о нарушениях прав и законных интересов представителей бизнес-сферы республики.