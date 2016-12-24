Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

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Глава Мордовии Артём Здунов 13 декабря на площадке Центра управления регионом провел прямую линию. За полтора часа на трансляцию поступило более 350 вопросов.
Как показал прямой эфир, в настоящее время жителей республики больше всего беспокоят темы состояния дорог, ЖКХ, а также благоустройства. В частности, много проблем обнажил недавний ледяной дождь. Глава Мордовии объяснил, что в последние годы новая техника в городе не закупалась, поэтому ее не хватает. Максимальное количество техники, которое сейчас может быть задействовано в уборке Саранска - 112 единиц. Чтобы своевременно и качественно убрать городскую улично-дорожную сеть, нужно около 200 машин.
«Но в этом году мы начали обновлять коммунальную технику – город уже закупил 8 единиц. В ближайшее время муниципалитетам, в том числе Саранску, будут вручены ключи от новых коммунальных машин. Кроме того, мы возвращаем сейчас технику, которая была незаконно выведена из городского хозяйства», - сказал руководитель республики.
Помимо нехватки техники, еще одна причина - организация работ по уборке. Всем руководителям районов и мэру города поставлена задача сформировать четкие графики уборки, чтобы каждый руководитель района, мэр, коммунальщики и жители знали, в какой момент, куда и при каких погодных условиях выходит техника. Также существует вопрос с нехваткой кадров. Вакансии в муниципальных предприятиях есть - подчеркнул Артём Здунов. При этом и заработная плата сейчас достойная.
На развитие транспортной инфраструктуры региона в этом году направлена беспрецедентная сумма - более 9,5 млрд. рублей. В 2022 году приведено в нормативное состояние более 310 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. И эта работа будет продолжена, в том числе в районах республики.
Вопрос, который не решался десятилетиями, - состояние жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее острые проблемы - сети холодного водоснабжения и водоотведения в столице Мордовии и канализационные сети в Рузаевке. Глава Мордовии начал отвечать на эти вопросы с города железнодорожников. «Там произошла большая беда, когда в свое время горводоканал был передан в частные руки, причем недобросовестные. Это была преступная схема, с ней сейчас разбираются», - отметил Артём Здунов.
Большая работа по модернизации систем водоснабжения предстоит в Саранске. В конце ноября подписано соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом о совместной работе по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры в Мордовии. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции для масштабной работы и уже летом начать модернизацию городских водопроводных сетей. Вложения ВЭБ.РФ в течение 49 лет составят более 70 млрд. рублей.
Много обращений поступило по поводу работы общественного транспорта в Саранске. Глава республики согласился, что проблема существует, но она решается. «Скоро в город придет обновленная техника. Мы ждем ее. Это позволит улучшить ситуацию», - сказал Артём Здунов.
Было много вопросов, касающихся конкретных улиц и населенных пунктов - все эти обращения будут отработаны.
Большое внимание Глава Мордовии посвятил теме поддержки семей мобилизованных. Благодаря выстроенной системе обратной связи сейчас таких обращений намного меньше. «Я сам приезжаю в такие семьи, когда езжу по районам, и главы муниципалитетов активно включились в эту работу», - сказал Артём Здунов.
Что касается развития экономики республики, руководитель региона дал этому процессу положительную оценку. Сейчас на предприятиях промышленности и АПК около девяти тысяч вакансий с достойной заработной платой. Рабочие специальности хорошо оплачиваются, модернизируется система среднего профессионального образования. «Мы смогли раскочегарить экономику, чтобы у нас появились рабочие места», - сказал Артём Здунов.
Глава региона ответил на вопрос, почему в Правительстве республики появляются люди из других регионов. В частности, речь шла о новом вице-премьере Батыре Эмееве, недавно назначенном на должность. «Давайте будем смотреть по делам, - подчеркнул Артём Здунов. - К сожалению, были руководители, которые жили в Мордовии и воровали в Мордовии. Кто, опять же, вывел коммунальную технику из города и продал ее? Свои. Поэтому дело не в том, что люди приезжают из других регионов. Я думаю, новый вице-премьер принесет пользу Мордовии».
В ходе прямой линии Глава ответил на вопросы жителей по многим темам, включая образование, здравоохранение, спорт, туризм. Те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, не останутся без внимания. «По конкретным названным адресам я попрошу ответственных лиц выехать лично и разобраться с проблемой», - подчеркнул Артём Здунов.
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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
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