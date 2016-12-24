Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

Глава Мордовии Артём Здунов 13 декабря на площадке Центра управления регионом провел прямую линию. За полтора часа на трансляцию поступило более 350 вопросов.

Как показал прямой эфир, в настоящее время жителей республики больше всего беспокоят темы состояния дорог, ЖКХ, а также благоустройства. В частности, много проблем обнажил недавний ледяной дождь. Глава Мордовии объяснил, что в последние годы новая техника в городе не закупалась, поэтому ее не хватает. Максимальное количество техники, которое сейчас может быть задействовано в уборке Саранска - 112 единиц. Чтобы своевременно и качественно убрать городскую улично-дорожную сеть, нужно около 200 машин.

«Но в этом году мы начали обновлять коммунальную технику – город уже закупил 8 единиц. В ближайшее время муниципалитетам, в том числе Саранску, будут вручены ключи от новых коммунальных машин. Кроме того, мы возвращаем сейчас технику, которая была незаконно выведена из городского хозяйства», - сказал руководитель республики.

Помимо нехватки техники, еще одна причина - организация работ по уборке. Всем руководителям районов и мэру города поставлена задача сформировать четкие графики уборки, чтобы каждый руководитель района, мэр, коммунальщики и жители знали, в какой момент, куда и при каких погодных условиях выходит техника. Также существует вопрос с нехваткой кадров. Вакансии в муниципальных предприятиях есть - подчеркнул Артём Здунов. При этом и заработная плата сейчас достойная.

На развитие транспортной инфраструктуры региона в этом году направлена беспрецедентная сумма - более 9,5 млрд. рублей. В 2022 году приведено в нормативное состояние более 310 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. И эта работа будет продолжена, в том числе в районах республики.

Вопрос, который не решался десятилетиями, - состояние жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее острые проблемы - сети холодного водоснабжения и водоотведения в столице Мордовии и канализационные сети в Рузаевке. Глава Мордовии начал отвечать на эти вопросы с города железнодорожников. «Там произошла большая беда, когда в свое время горводоканал был передан в частные руки, причем недобросовестные. Это была преступная схема, с ней сейчас разбираются», - отметил Артём Здунов.

Большая работа по модернизации систем водоснабжения предстоит в Саранске. В конце ноября подписано соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом о совместной работе по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры в Мордовии. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции для масштабной работы и уже летом начать модернизацию городских водопроводных сетей. Вложения ВЭБ.РФ в течение 49 лет составят более 70 млрд. рублей.

Много обращений поступило по поводу работы общественного транспорта в Саранске. Глава республики согласился, что проблема существует, но она решается. «Скоро в город придет обновленная техника. Мы ждем ее. Это позволит улучшить ситуацию», - сказал Артём Здунов.

Было много вопросов, касающихся конкретных улиц и населенных пунктов - все эти обращения будут отработаны.

Большое внимание Глава Мордовии посвятил теме поддержки семей мобилизованных. Благодаря выстроенной системе обратной связи сейчас таких обращений намного меньше. «Я сам приезжаю в такие семьи, когда езжу по районам, и главы муниципалитетов активно включились в эту работу», - сказал Артём Здунов.

Что касается развития экономики республики, руководитель региона дал этому процессу положительную оценку. Сейчас на предприятиях промышленности и АПК около девяти тысяч вакансий с достойной заработной платой. Рабочие специальности хорошо оплачиваются, модернизируется система среднего профессионального образования. «Мы смогли раскочегарить экономику, чтобы у нас появились рабочие места», - сказал Артём Здунов.

Глава региона ответил на вопрос, почему в Правительстве республики появляются люди из других регионов. В частности, речь шла о новом вице-премьере Батыре Эмееве, недавно назначенном на должность. «Давайте будем смотреть по делам, - подчеркнул Артём Здунов. - К сожалению, были руководители, которые жили в Мордовии и воровали в Мордовии. Кто, опять же, вывел коммунальную технику из города и продал ее? Свои. Поэтому дело не в том, что люди приезжают из других регионов. Я думаю, новый вице-премьер принесет пользу Мордовии».

В ходе прямой линии Глава ответил на вопросы жителей по многим темам, включая образование, здравоохранение, спорт, туризм. Те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, не останутся без внимания. «По конкретным названным адресам я попрошу ответственных лиц выехать лично и разобраться с проблемой», - подчеркнул Артём Здунов.