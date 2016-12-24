Вагон компании РМ Рейл получил высшую награду в конкурсе «100 лучших товаров России»

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». Высшую награду «Гордость Отечества» получила компания РМ Рейл за вагон-платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-1284.

«Вагон-платформа 13-1284 – действительно отличный продукт, достойный высшей награды, - отметил руководитель проектов отдела технической подготовки производства Рузхиммаша Олег Альшин. – Модель предусматривает более 18 схем погрузки различных контейнеров. У нее уникальный конструктив: отсутствует центральная хребтовая балка, что делает ее более пластичной в движении и снижает риски выхода из строя самой платформы и повреждения перевозимых грузов».

Стоит отметить, что с 2020 года компания РМ Рейл изготовила 5252 единицы вагонов-платформ. Преимущества продукции высоко оценили потребители в России и странах СНГ.

Всего в этом году в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» приняли участие 1048 предприятий и организаций страны, которые представили 1675 товаров и услуг.