В Мордовии за сутки на дорогах сбили четверых пешеходов

По информации Госавтоинспекции республики, 12 декабря на территории Мордовии было зарегистрировано три ДТП, в которых четыре пешехода получили травмы, в их числе двое несовершеннолетних.

Около шести часов вечера в Саранске на улице Короленко 23-летний молодой человек за рулем автомобиля «Форд Фокус» сбил на «безсветофорном» пешеходном переход 23-летнюю девушку. В результате ДТП она с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4.

В Рузаевке в 20:25 на улице Петрова 31-летний молодой человек, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил наезд на двух детей, которые перебегали проезжую часть дороги в неустановленном месте. 14-летние пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в Детскую республиканскую больницу.

Примерно в это же время уже на Школьном бульваре в Рузаевке 38-летняя женщина на внедорожнике «Киа Соренто» совершила наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пожилая женщина с различными травмами была госпитализирована в Рузаевскую центральную районную больницу.

Как отмечается, все водители сбили пешеходов в трезвом состоянии. При этом, каждый из виновников дорожных наездов в этом году несколько раз штрафовался за превышение скорости.