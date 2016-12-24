В Рузаевке двое парней избили собутыльника до полусмерти за «отраву» на застолье

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В городе железнодорожников две местных жителей заключены под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По информации МВД по РМ, парни избили до полусмерти собутыльника за принесенную к столу «отравленную пищу».
О жертве преступления в полицию сообщили медики. В больницу с множественными переломами ребер, ушибом головного мозга и другими травмами был доставлен 36-летний мужчина.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телесные повреждения потерпевшему были нанесены в доме по улице 40-летия Победы в Рузаевке. Здесь в жилище 28-летнего парня на застолье собралась компания из нескольких человек. В какой-то момент один из гостей - 25-летний молодой человек - ушел домой, где почувствовал себя плохо. Он решил, что товарищи хотели его отравить и вернулся в квартиру для «расследования».
«Дознание» быстро выявило, кто принес «подозрительные» продукты. На 36-летнего мужчину обрушился град ударов со стороны собутыльников. После избиения они отнесли «виновника отравления» в комнату на диван и продолжили застолье.
Скорую помощь потерпевшему вызвали только спустя два дня. При этом в процессе распития спиртных напитков 28-летний хозяин квартиры систематически избивал пострадавшего руками и ногами по различным частям тела.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате полученных повреждений здоровью мужчины причинен тяжкий вред. В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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