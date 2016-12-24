Автолюбитель из Саранска лишился из-за мошенников 1 миллиона рублей

В Саранске полицейские выясняют обстоятельства очередного дистанционного мошенничества, жертвой которого стал планировавший приобрести автомобиль житель Мордовии.

По информации МВД по РМ, мужчина хотел приобрести новый автомобиль, рассматривал в автосалонах различные варианты и намеревался обзавестись новым авто с помощью кредита на покупку автомобиля. Этим обстоятельством и воспользовались аферисты.

Жителю Саранска позвонил липовый специалист банка и сообщил, что его кредитные деньги могут увести со счета злоумышленники. По словам собеседника, аферисты уже подготовили все поручения на перевод денежных средств онлайн. Чтобы спасти сбережения, их требовалось обналичить и перевести на «защищенные счета».

Мужчина выполнил все указания и перечислил на сторонние реквизиты 1 миллион 77 тысяч рублей. Утром следующего дня потерпевший проанализировал свои действия и, осознав, что был обманут злоумышленниками, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства мошеннической операции.