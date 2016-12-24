Суд в Саранске отправил на зону мошенницу с билетами «Банка приколов»

Суд в столице Мордовии рассмотрел уголовное дело 34-летней жительницы Нижегородской области, обокравшей саранскую пенсионерку под видом сотрудницы Пенсионного фонда России.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что несколько дней назад к ней в квартиру пришла неизвестная особа, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Во время беседы незнакомка поинтересовалась материальным положением хозяйки жилища, состоянием ее здоровья и вопросами пенсионного обеспечения. После этого она сообщила, что в скором времени состоится денежная реформа и ей необходимо переписать серию каждой банкноты, которая имеется у хозяйки квартиры.

Потерпевшая принесла злоумышленнице 370 тысяч рублей. После проверки купюр гостья ушла. Спустя несколько дней 90-летняя пенсионерка решила пересчитать денежные средства и обнаружила вместо настоящих купюр 74 билета «Банка Приколов».

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. 34-летнюю женщину задержали на территории Нижегородской области. Как выяснилось, после воровской операции она в тот же день отправилась к себе домой на попутках.

Как отмечается в сообщении МВД по РМ, ранее женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничеств. Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.