В Саранске пройдет фестиваль «ПРОфессий»

Репортер

15 декабря в столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРОфессий». Это  мероприятие направлено на выявление у детей, подростков и студентов республики способностей по основам робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники, программирования и иных научно-технических направлений.

Фестиваль будет вести работу по следующим компетенциям:

-    Инженер-робототехник

-    Инженер-радиотехник

-    IT-специалист

-    Инженер 3D-печати

-    Оператор ЧПУ станка.

Участниками фестиваля станут 200 молодых людей от 7 до 23 лет, занимающихся инновационным творчеством, а также представители клубов научно-технического творчества, точек роста, ЦМИТов.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта и молодежной политики РМ и Мордовский республиканский молодежный центр.

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