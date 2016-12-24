В Саранске пройдет фестиваль «ПРОфессий»

15 декабря в столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРОфессий». Это мероприятие направлено на выявление у детей, подростков и студентов республики способностей по основам робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники, программирования и иных научно-технических направлений.

Фестиваль будет вести работу по следующим компетенциям:

- Инженер-робототехник

- Инженер-радиотехник

- IT-специалист

- Инженер 3D-печати

- Оператор ЧПУ станка.

Участниками фестиваля станут 200 молодых людей от 7 до 23 лет, занимающихся инновационным творчеством, а также представители клубов научно-технического творчества, точек роста, ЦМИТов.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта и молодежной политики РМ и Мордовский республиканский молодежный центр.