В Саранске пройдет фестиваль «ПРОфессий»

«Мы ждем нашего Героя на Родине!»
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
15 декабря в столице Мордовии пройдет фестиваль «ПРОфессий». Это мероприятие направлено на выявление у детей, подростков и студентов республики способностей по основам робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники, программирования и иных научно-технических направлений.
Фестиваль будет вести работу по следующим компетенциям:
- Инженер-робототехник
- Инженер-радиотехник
- IT-специалист
- Инженер 3D-печати
- Оператор ЧПУ станка.
Участниками фестиваля станут 200 молодых людей от 7 до 23 лет, занимающихся инновационным творчеством, а также представители клубов научно-технического творчества, точек роста, ЦМИТов.
Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта и молодежной политики РМ и Мордовский республиканский молодежный центр.
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