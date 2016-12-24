Записаться на прием в Центр медицины МГУ им. Н.П. Огарева теперь можно онлайн

Многофункциональный Центр медицины МЕДиЗ МГУ им. Н.П. Огарева присоединился к Системе Assistance. Включение Центра медицины в данную систему позволит обеспечить своевременное получение качественной медицинской помощи для студентов, преподавателей и их детей, а также граждан республики.

Центр медицины МЕДиЗ – поликлиника для детей и взрослых. В ней можно получить консультацию по широкому перечню услуг, пройти инструментальное и лабораторное обследование, а также пригласить специалиста на дом. Клиника находится рядом со Студенческим городком МГУ им. Н.П. Огарева. Студенты и абитуриенты могут оформить здесь санаторно-курортную карту в профилакторий, медицинскую справку форматов №086/у (для абитуриентов) и №079/у (для поездки в лагерь), получить справку в бассейн. Для преподавателей — это возможность периодических медицинских осмотров, консультаций терапевта, невролога, мануального терапевта.

«С третьего декабря наша клиника перешла на медицинскую информационную систему MedPoint с возможностью записи через сайт. Переход на электронную запись был выбран для удобства пациентов по выбору врача, даты приема, времени. Благодаря программе врач может видеть все записи пациентов на своем компьютере и работать с их электронными картами. Мы начали использовать электронную запись с шестого декабря и сразу увидели эффект. Сейчас уже 5-6% записываются именно через Интернет», — подчеркнула главный врач Центра медицины Татьяна Пыкова.

Для записи на прием необходимо перейти по следующей ссылке: https://syst-assist.ru/visit/branch?id=18&vendorId=127, выбрать необходимую услугу, врача, день и время приема, а также указать свое имя и номер телефона. Отменить запись можно в личном кабинете или позвонив в регистратуру.

Сайт функционирует на трех языках: русском, английском и испанском, что значительно облегчит задачу для иностранных студентов.