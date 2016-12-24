В Лямбире готовится к открытию новый кинозал по нацпроекту «Культура»

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В культурно-спортивном центре «Алмаз» в селе Лямбирь скоро откроется уютный кинотеатр с современным оборудованием больше. Новая киноплощадка рассчитана более чем на 40 зрительных мест.
Сейчас подготовка находится на финишной стадии. Специалисты уже установили акустику и светильники, элементы интерьеры, пьедестал в проекционной комнате, оборудовали кинокассу. В настоящее время завершается установка техники и монтаж удобных кресел.
Кинотеатр откроется при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря федеральной программе оборудование для кинозалов установят не только в Лямбире, но и в поселке Кадошкино и в селе Теньгушево.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи