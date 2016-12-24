В Лямбире готовится к открытию новый кинозал по нацпроекту «Культура»

В культурно-спортивном центре «Алмаз» в селе Лямбирь скоро откроется уютный кинотеатр с современным оборудованием больше. Новая киноплощадка рассчитана более чем на 40 зрительных мест.

Сейчас подготовка находится на финишной стадии. Специалисты уже установили акустику и светильники, элементы интерьеры, пьедестал в проекционной комнате, оборудовали кинокассу. В настоящее время завершается установка техники и монтаж удобных кресел.

Кинотеатр откроется при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря федеральной программе оборудование для кинозалов установят не только в Лямбире, но и в поселке Кадошкино и в селе Теньгушево.