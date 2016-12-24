В Мордовии 22-летняя девушка погибла в ДТП

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
По информации Госавтоинспекции республики, 9 декабря в Лямбирском районе Мордовии 22-летняя девушка погибла в ДТП при буксировке ее автомобиля.
Смертельная авария произошла в 22:50 на подъезде к Саранску от трассы М-5 «Урал». 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Логан» осуществляла буксировку на гибкой сцепке автомашины «Хэнде Акцент» под управлением 22-летней девушки (стаж у нее - с 2020 года). Юная автолюбительница не учла дорожные и метеорологические условия и не справилась с управлением. Ее иномарка «Хэнде Акцент» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашинами «ГАЗ 3302» и «Рено Логан».
В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Дама из «Рено Логан» также с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу им. Каткова.
Как отмечается, оставшиеся в живых участники массовой дорожной аварии управляли авто в трезвом состоянии. У водителя «Хэнде Акцент» взята кровь на анализ.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов