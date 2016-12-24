В Мордовии 22-летняя девушка погибла в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 9 декабря в Лямбирском районе Мордовии 22-летняя девушка погибла в ДТП при буксировке ее автомобиля.

Смертельная авария произошла в 22:50 на подъезде к Саранску от трассы М-5 «Урал». 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Логан» осуществляла буксировку на гибкой сцепке автомашины «Хэнде Акцент» под управлением 22-летней девушки (стаж у нее - с 2020 года). Юная автолюбительница не учла дорожные и метеорологические условия и не справилась с управлением. Ее иномарка «Хэнде Акцент» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашинами «ГАЗ 3302» и «Рено Логан».

В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Дама из «Рено Логан» также с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу им. Каткова.

Как отмечается, оставшиеся в живых участники массовой дорожной аварии управляли авто в трезвом состоянии. У водителя «Хэнде Акцент» взята кровь на анализ.