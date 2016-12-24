В Рузаевке и Рузаевском районе проводятся учения по гражданской обороне

Важность проведения в республике мероприятий по гражданской обороне подчеркнул в своем Послании Государственному Собранию РМ Глава Мордовии Артём Здунов. Активная работа в этом направлении ведется и в Рузаевском районе.

«Гражданская оборона - это комплекс мероприятий, который проводится по защите населения от различных чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории Российской Федерации. И мы, как граждане России, обязаны принимать участие в таких учениях. На территории нашего района 250 зданий, в которых можно укрыться в случае сигнала гражданской обороны. Это 11 школ, 8 детских садов, 4 учреждения культуры и многоквартирные дома. На таких помещениях нанесена соответствующая надпись», - говорит начальник отдела ГО ЧС администрации Рузаевского муниципального района Ирина Спиридонова.

С жителями проводятся практические занятия. Например, в Рузаевке по адресам: ул. Юрасова, 8 и бул. Горшкова, 16 по сигналу «Внимание всем!» люди выходили из домов и организованно направлялись в укрытия. А с собственниками домов №1 и 1а по улице 40 лет Победы была проведена беседа, где их проинформировали о том, что нужно делать при поступлении такого сигнала.

«Граждане с понимаем относятся к проводимым учениям. Стоит отметить, что при сигналах тревоги необходимо всегда сохранять спокойствие. Сейчас проводится подготовка населения для защиты его от различных чрезвычайных происшествий, например, от взрыва бытового газа, подтопления и т.д», - сказал начальник отдела гражданской обороны администрации ГП Рузаевка Александр Козлов.

При этом отмечается, что некоторые подвалы, которые предназначены для укрытия, находятся в ненадлежащем состоянии - завалены входы, отсутствует освещение, где-то протекают трубы, канализация. Глава Рузаевского района Александр Юткин дал поручение руководителям управляющих компаний устранить все эти недочеты. А для маломобильных групп населения сделать более удобными сходы. Работа в этом направлении уже ведется.