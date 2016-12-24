В Саранске усилена противогололедная обработка тротуаров и дорог

Как следует из информации городской Администрации, по поручению мэра Саранска Игоря Асабина основные усилия дорожно-коммунальных служб в настоящее время направлены на обработку тротуаров и дорог пескосоляной смесью и дорожным реагентом.



При этом указывается на уборку от наледи остановочных павильонов, общественных пространств и дворовых территорий во всех районах города. Приводится и размер задействованных в освобождении Саранска ото льда сил и средств - в уборке и обработке песко-соляной смесью участвуют 65 единиц техники и 1219 рабочих муниципальных предприятий и управляющих компаний.

Очевидно, мэрия сделала нужные выводы после соответствующего внушения со стороны Главы Мордовии Артёма Здунова. Руководитель республики получил много жалоб от жителей города на обледенелые дороги и тротуары. Об этом Артём Здунов сообщил в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Несмотря на принимаемые коммунальными службами меры, на улицах Саранска гололед. Получил жалобы практически из каждого района. Людям невозможно выходить из подъездов - везде каток. Та же ситуация с автодорогами. Мэрии Саранска и Игорю Асабину - срочно организовать работу коммунальных служб, лично проконтролировать уборку наледи.

Всем руководителям районов на оперативном совещании поручил проверить дороги в населенных пунктах. Особое внимание уделить социальным учреждениям: дороги к школам, детским садам, больницам надо привести в порядок. Графики уборки должны быть на официальных страницах администраций и руководителей районов».