В Саранске «авторитетная» квартирантка обчистила съемное жилье

В столице Мордовии очередной приговор суда выслушала 35-летняя женщина, вынесшая из съемной квартиры бытовую технику. Примечательность этому событию придает тот факт, что ранее она отмотала срок за убийство.

Как сообщает МВД по РМ, о хищении из квартиры по улице Пушкина телевизора, микроволновой печи и обогревателя в полицию сообщила владелица жилища.

Сотрудники уголовного розыска установили причастную к краже. Ей оказалась ранее судимая за совершение убийства местная жительница, которая снимала жилье. После того как женщина выехала из арендованных «апартаментов», потерпевшая обнаружила пропажу бытовой техники на 12 тысяч рублей.

В последующем выяснилось, что похищенную технику «авторитетная» особа сдала в комиссионный магазин. Приговором суда уголовной арендаторше назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.