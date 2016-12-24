Поздравление Главы Мордовии с Днём Конституции Российской Федерации

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
День принятия Основного закона страны стал началом новой истории Великой России. Главные принципы Конституции – права и свободы каждого человека, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Она стала крепким фундаментом для развития гражданского общества, стабилизации экономики и социальной сферы.
Положения, обозначенные в Конституции, находят воплощение в нашей каждодневной работе. В Мордовии реализуется много проектов, нацеленных на улучшение жизни людей. Мы делаем всё, чтобы народы, проживающие на мордовской земле, развивали свою культуру, сохраняли традиции и обычаи. Огромная работа ведется по патриотическому воспитанию молодежи. Подрастающее поколение должно знать историческую правду о событиях, которые происходили в Российском государстве в разные эпохи. Опираясь на Конституцию, мы и дальше будем делать все, чтобы Россия процветала и становилась могущественнее.
Искренне желаю всем благополучия, мира и добра!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме