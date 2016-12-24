Поздравление Главы Мордовии с Днём Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

День принятия Основного закона страны стал началом новой истории Великой России. Главные принципы Конституции – права и свободы каждого человека, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Она стала крепким фундаментом для развития гражданского общества, стабилизации экономики и социальной сферы.

Положения, обозначенные в Конституции, находят воплощение в нашей каждодневной работе. В Мордовии реализуется много проектов, нацеленных на улучшение жизни людей. Мы делаем всё, чтобы народы, проживающие на мордовской земле, развивали свою культуру, сохраняли традиции и обычаи. Огромная работа ведется по патриотическому воспитанию молодежи. Подрастающее поколение должно знать историческую правду о событиях, которые происходили в Российском государстве в разные эпохи. Опираясь на Конституцию, мы и дальше будем делать все, чтобы Россия процветала и становилась могущественнее.

Искренне желаю всем благополучия, мира и добра!

Глава Республики Мордовия А. Здунов