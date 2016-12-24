75 тысяч детей республики получат новогодние подарки от Главы Мордовии

По доброй традиции, в канун Нового года, 75 тысяч детей Мордовии в возрасте до 13 лет получат сладкие подарки с поздравлением от Главы РМ Артёма Здунова. Сладкие гостинцы передадут детям из социально незащищенных семей, состоящих на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения, воспитанникам интернатных учреждений, коррекционных школ, специализированных учреждений для несовершеннолетних.

Не останутся без внимания и дети мобилизованных граждан и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Новогодние подарки также раздадут детям граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Доставка детских подарков в муниципальные районы республики будет организована в соответствии с графиком, начиная с 13 декабря.

Выдавать сладкие гостинцы будут при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм через администрации сельских поселений, общеобразовательные организации и детские сады.