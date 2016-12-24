75 тысяч детей республики получат новогодние подарки от Главы Мордовии

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В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
По доброй традиции, в канун Нового года, 75 тысяч детей Мордовии в возрасте до 13 лет получат сладкие подарки с поздравлением от Главы РМ Артёма Здунова. Сладкие гостинцы передадут детям из социально незащищенных семей, состоящих на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения, воспитанникам интернатных учреждений, коррекционных школ, специализированных учреждений для несовершеннолетних.
Не останутся без внимания и дети мобилизованных граждан и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Новогодние подарки также раздадут детям граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Доставка детских подарков в муниципальные районы республики будет организована в соответствии с графиком, начиная с 13 декабря.
Выдавать сладкие гостинцы будут при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм через администрации сельских поселений, общеобразовательные организации и детские сады.
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