Пожилые жители Рузаевского района активно делают прививку от ковида

В поликлинике Рузаевской центральной районной больнице среди желающих сделать прививку немало людей старшего возраста. Это важно, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, сообщает районная администрация.

Например, Татьяна Алексеевна Скворцова решила последовать примеру супруга, который уже вакцинировался. В кабинете терапевта ей измерили давление, температуру, проверили уровень сатурации.

Местные власти также большое внимание уделяют вакцинации на крупных предприятиях района.

«Впереди новогодние праздники. Мы должны обеспечить людям безопасность и их безаварийное прохождение. А для этого все коллективы, задействованные в данной работе, должны быть в строю. Также в это время начнется миграция из Москвы и обратно. Поэтому руководителям следует позаботиться о вакцинации работников», - цитирует официальное сообщество Рузаевского района в социальных сетях главу района Александра Юткина.