Жителям Ельниковского района напомнили о пользе вакцинации от коронавируса

Заместитель главного врача Краснослободской центральной районной больницы по обслуживанию населения Ельниковского района Анна Маскаева напомнила жителям муниципалитета о своевременности вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. Она напомнила, что у коронавирусной инфекции инкубационный период длится от 5 до 14 дней.

«Главный профилактический метод - вакцинация. При первых же признаках недомогания и температуры необходимо обратиться к лечащему врачу-терапевту. Следовать его рекомендациям. Это залог вашего здоровья и ваших близких. Хочется добавить, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В медицинских учреждениях сейчас вновь введен масочный режим. Его нельзя игнорировать», - подчеркнула Анна Маскаева.

Она также уточнила, что при обращении к врачу с признаками вирусной инфекции больному выдается листок нетрудоспособности.