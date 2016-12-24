Жителям Ельниковского района напомнили о пользе вакцинации от коронавируса

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Заместитель главного врача Краснослободской центральной районной больницы по обслуживанию населения Ельниковского района Анна Маскаева напомнила жителям муниципалитета о своевременности вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. Она напомнила, что у коронавирусной инфекции инкубационный период длится от 5 до 14 дней.
«Главный профилактический метод - вакцинация. При первых же признаках недомогания и температуры необходимо обратиться к лечащему врачу-терапевту. Следовать его рекомендациям. Это залог вашего здоровья и ваших близких. Хочется добавить, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В медицинских учреждениях сейчас вновь введен масочный режим. Его нельзя игнорировать», - подчеркнула Анна Маскаева.
Она также уточнила, что при обращении к врачу с признаками вирусной инфекции больному выдается листок нетрудоспособности.
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