Михаил Чумаков: «Сейчас самое время сделать прививку от ковида»

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Мордовии Михаил Чумаков призвал всех жителей республики, кто еще не вакцинировался или не ревакцинировался от коронавирусной инфекции сделать это, не откладывая. Несмотря на то, что заболеваемость идет на спад, отрицать появление нового штамма нельзя.
«Именно сейчас, когда заболеваемость ковидом в республике на низком уровне – надо прививаться от коронавирусной инфекции. Потому что у людей, которые привились шесть месяцев назад, снизился уровень защиты. Естественно они могут очень легко при встрече с вирусом заболеть», - подчеркнул эксперт.
Как сообщили в республиканском министерстве здравоохранения, вакцины взаимодействуют с иммунной системой, в результате чего формируется иммунный ответ, аналогичный иммунной реакции на естественную инфекцию, но без развития заболевания или риска возникновения у привитого потенциальных осложнений.
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