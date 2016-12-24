Наталье Рябининой присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации»

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Указом Президента России Владимира Путина жительнице посёлка Ромоданово Наталье Рябининой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».Без малого 30 лет Нталья Рябинина помогает людям. Речь идет о целенаправленной и систематической помощи тем, кто в ней нуждается.
«Я могу считать себя счастливым человеком, потому что выбрала профессию, которую очень люблю. Вся моя трудовая деятельность связана с системой социальной защиты», - говорит Наталья Рябинина - заведующая отделением организации социального обслуживания граждан «Доброе Дело».
Под началом Натальи трудятся 13 социальных работников и сиделок-помощников по уходу. Они делают лучше жизнь полутора сотен пенсионеров и инвалидов. Наталья не понаслышке знает, как порой непрост труд соцработников, и стремится, чтобы каждый из ее подчиненных ощущал значимость своего призвания.
Жалоб от подопечных не поступает, а вот предложения и просьбы бывают. Кому-то по состоянию здоровья нужен тренажер, кому-то тонометр. Все просьбы Наталья старается исполнить. Ведь в ее работе главное – это доброта, чуткость и милосердие. Это отмечают и коллеги Натальи.
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