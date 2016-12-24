Наталье Рябининой присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации»

Указом Президента России Владимира Путина жительнице посёлка Ромоданово Наталье Рябининой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».Без малого 30 лет Нталья Рябинина помогает людям. Речь идет о целенаправленной и систематической помощи тем, кто в ней нуждается.

«Я могу считать себя счастливым человеком, потому что выбрала профессию, которую очень люблю. Вся моя трудовая деятельность связана с системой социальной защиты», - говорит Наталья Рябинина - заведующая отделением организации социального обслуживания граждан «Доброе Дело».

Под началом Натальи трудятся 13 социальных работников и сиделок-помощников по уходу. Они делают лучше жизнь полутора сотен пенсионеров и инвалидов. Наталья не понаслышке знает, как порой непрост труд соцработников, и стремится, чтобы каждый из ее подчиненных ощущал значимость своего призвания.

Жалоб от подопечных не поступает, а вот предложения и просьбы бывают. Кому-то по состоянию здоровья нужен тренажер, кому-то тонометр. Все просьбы Наталья старается исполнить. Ведь в ее работе главное – это доброта, чуткость и милосердие. Это отмечают и коллеги Натальи.