Герои живы, пока о них помнят!

В нашей республике в каждой семье бережно хранят память о солдатах и офицерах, защищавших свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны. Нашего земляка, уроженца Кадошкинского района Михаила Тихоновича Антясова, война с гитлеровской Германией застала в Москве, куда он отправился на заработки. Многодетной крестьянской семье из родного села Паёво требовалась помощь и поддержка.

Совсем скоро он был призван в ряды Красной армии, служил в моторизированной бригаде 2-го Белорусского фронта. Пришло время, когда Красная Армия начала наступление на Берлин. К этому времени на груди Михаила Антясова сверкали боевые медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Получив ранение, он вновь вернулся в строй. Главной его мечтой было - быстрее дойти до стен Рейхстага.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Тихоновичу присвоили в 1945 году. Его командир напишет в рапорте: «Товарищ Антясов проявил геройство и мужество при исправлении повреждений понтонного моста. Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, смело работал на мосту, увлекая своим примером товарищей. Достоин звания Героя Советского Союза».

Свою подпись под наградным листом поставит командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Теперь Михаил Тихонович Антясов навсегда в рядах «Бессмертного полка». А его подвиг всегда будут помнить в нашей республике и чтить память о Герое, показывая на его примере молодому поколению, как всегда важна беззаветная любовь к своей Родине.