В Ковылкинской школе №2 открыли мемориальную доску памяти героического выпускника

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В Ковылкинской школе №2 открыли мемориальную доску памяти выпускника Ивана Круглякова. 33 летний майор погиб во время специальной военной операции и посмертно награжден «Орденом Мужества». Он был примером для одноклассников, надежным и верным другом.
Иван Кругляков окончил школу с серебряной медалью. Отличник, активист и спортсмен. Ему по душе были футбол и шахматы, но жизнь свою Иван всегда хотел посвятить защите Родины. К мечте парень шел уверенно - после школы поступил в Пензенский артиллерийский инженерный институт. В 2011 году приступил к военной службе. Прошел путь от командира взвода до заместителя начальника штаба. Он - гордость родителей и всего района. Человек слова и дела, к которому можно было обратиться в любой ситуации.
Таким помнят Ивана Круглякова родные, знакомые, друзья и одноклассники. Майор Иван Кругляков не раз был в горячих точках. В июле 2022-го его наградили медалью министерства обороны России «За воинскую доблесть» 2 степени. Военный погиб 2 октября 2022-го года, выполняя свой воинский долг.
В школе, где учился Иван Кругляков, о бойце будет напоминать не только мемориальная доска. Учебное заведение присоединилось к федеральному патриотическому проекту «Единой России» «Парта Героя». За ней будут сидеть активисты и отличники. Первыми такое право заслужили ученики девятого класса — Милена Ходжамурадова и Илья Мартышин - участники патриотических событий и вокальных конкурсов, победители предметных олимпиад. Парту поставят в классе, где учился Иван Кругляков.
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