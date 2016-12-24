В Саранске развивается следж-хоккей — адаптивный групповой вид спорта

Один из лучших способов физической и социальной абилитации и реабилитации для детей с ОВЗ — это спорт. С нынешнего года в Саранске активно начал развиваться адаптивный групповой вид спорта — следж-хоккей.

В него играют люди с двигательной дисфункцией и ментальными расстройствами. Вместо коньков — специальные сани, вместо одной клюшки — сразу две. Они нужны и для ударов по шайбе, и для перемещения на льду. Команда состоит как из мальчиков, так и из девочек. Возраст у ребят самый разный — за шайбу сражаются и дошкольники, и подростки. Несмотря на свои особенности, дети уже успели стать настоящей командой, где один за всех и все за одного. Детская следж-хоккейная команда «Сияжар» начала работу в июне. За это время ребята уже выступили на первых больших соревнованиях и даже заняли второе призовое место.

Возможность заниматься у них появилась благодаря инициативе тренеров и общественной организации «Больше, чем спорт» под руководством Натальи Шмониной. В планах открытие еще одной следж-хоккейной команды в одном из районов Мордовии и участие в 4 спортивных турнирах, в том числе и во Всероссийском турнире по следж-хоккею в Сочи. Для детей это не только реабилитация, но и возможность найти друзей, социализироваться, развить в себе лучшие спортивные качества — целеустремленность, выносливость, дисциплинированность.

Для особенных детей спорт чаще всего — это не кубки и медали. Не каждый ребенок может и хочет стать чемпионом. Но занятия «для себя» - отличный способ найти контакт с миром, научиться жить в нем и привыкнуть к его сложностям. Главное искать возможности, а не ограничения.