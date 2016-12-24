Российское движение школьников в Мордовии запустило цикл уроков мужества

«Героями не рождаются, героями становятся». Серию тематических уроков мужества, посвященных патриотическому воспитанию, организовали активисты Российского движения школьников совместно с Государственным комитетом по делам молодежи Мордовии. Уроки стартовали 5 декабря и продлятся до 9 декабря. Даты выбраны не случайно – День героев Отечества отмечается в России 9 декабря.

Главная аудитория, на которую рассчитана программа уроков мужества, - школьники 8-11-ых классов. На встречу с ребятами приходят ветераны, спортсмены, общественные деятели, которые рассказывают им о собственном жизненном опыте, о своей деятельности.

Например, в 28-ой школе Саранска борец греко-римского стиля, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель кубка мира Артём Сурков рассказал ребятам, как даются ему победы. И не последнюю роль в этом играет психологический настрой. Ведь на соревнованиях международного уровня спортсмен выступает не столько за себя лично, сколько за страну. И гордость за родину, любовь к ней придаёт силы для победы.

О службе на защите отечества, армейской жизни и солдатском братстве, истинных человеческих ценностях рассказали школьникам член совета Республиканского мордовского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Владимир Коваленко и член совета Общественной организации «Офицеры России» Сергей Стеблин.

ФОТО: РДШ / Мордовия