Сельскохозяйственный 2022 год выдался удачным для аграриев республики

Мордовия «собрала» рекордный урожай зерна — 1 млн 750 тысяч тонн. Еще один рекорд зафиксирован по зеленому горошку – его «собрали» 6 тысяч 400 тонн. Республика единственный регион, который выращивает эту культуру в ПФО. Кроме того, Мордовия входит в число лидеров по производству сельхозпродукции на душу населения. Наш регион занимает в этом отношении 1 место в стране по производству молока и яйца, и четвертое — по производству мяса. И при этом, значительная часть продукции экспортируется за пределы региона, и даже на международные рынки.

На 24 Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» аграрии Мордовии показали достойные результаты. В различных номинациях регион завоевал 31 медаль! Из них: 25 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

За высококачественную продукцию отмечены многие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Очередная золотая медаль у животноводов хозяйства «Агропромсервис» — их показатели признали лучшими в развитии племенного и товарного животноводства. Кроме того, республика получила несколько медалей за успешную реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Эти достижения — результат большого, очень кропотливого труда. А в основе каждой победы — люди, которые искренне любят свое дело и готовы трудиться не покладая рук ради процветания родной республики и всей страны.

Но планов по развитию впереди еще много. По словам Главы Республики Мордовия Артёма Здунова: «еще предстоит поработать по вопросам агропромышленного развития, будут соответствующие встречи. Нужна техника и модернизация оборудования на предприятиях».