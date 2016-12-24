Внутренний вьетнамский рынок представляет несомненный интерес для мордовских компаний

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Долгосрочное сотрудничество в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Мордовии продолжается. Завод «Электровыпрямитель» и представители вьетнамской компании «VINH TAI INDUSTRY CO., Ltd. подписали новые соглашения о поставке мордовского оборудования. Предприятия — давние партнеры, плодотворно взаимодействуют уже около 10 лет. И сейчас пришло время для новых соглашений.
По словам генерального директора ПАО «Электровыпрямитель» Алексея Мясникова «обсуждали как продукцию, которую поставили в 2012-2013 годах, так и перспективы работы в ближайшее время. У нас есть все возможности, в том числе и кадровый потенциал конструкторских служб, чтобы отвечать требованиям широкого круга потенциальных заказчиков».
В частности, вьетнамскую компанию интересуют передвижные и стационарные зарядные устройства, а также другая преобразовательная техника. В качестве мордовской продукции не сомневаются. За почти десятилетнюю практику вьетнамцы успели ее оценить.
Директор компании «VINH TAI INDUSTRY CO., Ltd» Нгуен Тиен Куан сообщает: «Поскольку мы пользуемся мордовской продукцией много лет, можем сделать вывод: она послужила нам хорошо, зарекомендовала себя «на отлично». Поэтому сейчас, при расширении производства мы вернулись сюда, за новыми продуктами. Вьетнам — это развивающаяся страна, мы нуждаемся в оборудовании, в электричестве и также в транспорте. Поэтому мы будем плотно сотрудничать с мордовской компанией».
Предприятия договорились о заключении контракта на изготовление и поставку оборудования, а также возможность выезда специалистов «Электровыпрямителя» во Вьетнам.
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