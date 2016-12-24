Сотрудничество Мордовии и Венгрии имеет потенциал к расширению

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Мордовию и Венгрию связывают не только родственные финно-угорские узы, но и давние торгово-промышленные отношения. По официальной информации, по итогам прошлого года республиканский оборот с Венгрией составил чуть более 1 млн долларов США. Это недооцененные возможности нашего сотрудничества, и поправить это можно благодаря реализации новых инвестиционных и торговых проектов. Например, на территории республики можно создать племенной центр яичного направления и расширить поставки семенного материала венгерской селекции для сельхозтоваропроизводителей Мордовии.
Между Правительством республики и МИДом Венгрии действует соглашение о поддержании международных и внешнеэкономических связей в сфере торговли, культуры, науки и техники. В частности, сотрудничество налажено в сфере агропромышленности. Так, агрофирма «Норов» тесно взаимодействует с Венгрией уже 7 лет. Сначала обменивались опытом, посещали производства. Затем в 2015 году родился проект установки сушилки венгерского производителя на семенном комплексе «Норова». Она оказалась простой в использовании и эффективной. С тех пор связи стали прочнее. По словам генерального директора агрофирмы «Норов» Дмитрия Позднякова: «Сейчас выстроились деловые отношения, а теперь уже и дружеские: общаемся именно на такой ноте, советуемся, рассматриваем вместе производственные вопросы».
Еще одно направление работы с венгерскими партнерами — поставка в Мордовию семян кукурузы. Последние 4 года агрофирма закупает их у компании «Вудсток». Даже сложное для торговли время и санкционное давление не стало большим препятствием — поставки семян идут бесперебойно. Коллеги из Венгрии консультируют партнеров из Мордовии по всем волнующим вопросам. В дальнейшем планируется только укреплять и расширять сотрудничество.
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