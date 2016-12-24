Артём Здунов поздравил Героя России Давида Малыйкина с высокой наградой

Глава Мордовии Артём Здунов по телефону поздравил уроженца Дубенского района, Героя России Давида Малыйкина с высокой наградой. Накануне в Кремле Президент России Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, вручил Давиду Алексеевичу медаль «Золотая Звезда».



«В бою при форсировании реки, находясь на передовой позиции занимаемого плацдарма, гвардии ефрейтор под плотным артиллерийским и танковым обстрелом уничтожил два танка неонацистов и, оказав первую медицинскую помощь, вынес с поля боя 8 раненых товарищей. Своими действиями спас технику и личный состав десантного подразделения», - говорится о подвиге Давида Малыйкина.



«Поздравляем Вас с присвоением заслуженного звания «Герой России». Вчера в республике мы чествовали героев, узнали о вашем награждении перед торжественной церемонией. Хочу сказать: когда посмотрели съемки из Кремля, эмоции у всех нас просто зашкаливали. Благодарим за гордость, которую мы испытываем!» От всех жителей Глава Мордовии сказал, что вся республика ждет встречи с героем на родной земле.



Давиду Малыйкину 28 лет. Он окончил Ардатовскую школу, поступил в Дубенский аграрный техникум. Трудолюбивый, добрый, общительный, целеустремленный, он был постоянным участником спортивных соревнований. В декабре 2014 года его призвали для прохождения срочной службы в армии, после завершения которой военнослужащий заключил контракт.



В своем ответном слове на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, обращаясь к Верховному Главнокомандующему страны, гвардии ефрейтор Давид Малыйкин сказал: «Смею Вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите интересов нашей Родины в борьбе за мирное будущее наших детей. Во все времена в трудный час наши предки вставали на защиту Родины, давали отпор врагу, гнали его прочь с нашей земли. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным, ставя во главу угла понятия чести и справедливости. В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков. Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами!»