Главы регионов Приволжья отметили эффективность взаимодействия органов власти с населением в интернете

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Главы регионов ПФО встретились на Совете при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, где обсудили информационную открытость органов власти.
«Люди должны не только видеть нашу работу, но и участвовать в принятии социально значимых решений, чтобы ресурсы государства использовались максимально эффективно и в соответствии с запросами граждан, – заявил Полпред Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. – Высокий уровень гражданской активности и общественной самоорганизации – важный фактор развития территорий. При этом поступательное развитие в этом направлении возможно только при развитии эффективного диалога органов власти и людей».
С докладом о значении госкоммуникаций для населения выступил гендиректор АНО «Диалог Регионы», курирующей Центры управления регионами, Владимир Табак.
«Приволжский федеральный округ – один из лидирующих по работе в интернете, – отметил он. – За 2022 год количество обращений граждан в соцсетях в ПФО выросло на 200 тысяч, что свидетельствует о росте запроса жителей на коммуникацию на данных площадках. По результатам социсследования, 45% жителей Приволжья замечают обратную связь органов власти в сети. Это очень высокий показатель, добиться которого можно было только благодаря высокой вовлеченности глав регионов и совместной работе власти и ЦУР. Важный новый формат – прямые эфиры госслужащих в соцсетях помогают выявить и преодолеть проблему на муниципальном и региональном уровнях, предотвращая ее эскалацию».
Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул значимость оперативного анализа общественного мнения. По его словам, данные по обращениям жителей в интернете, поступающие от ЦУР, учитываются при принятии решений. Например, в Саранске на основе таких сообщений решили ряд вопросов с уличным освещением, ремонтом дорог и изменением маршрутов общественного транспорта.
Также положительными кейсами поделились губернаторы других регионов. По итогу представители власти пришли к выводу, что эффективное взаимодействие с населением в интернете налажено.
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