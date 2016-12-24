В Мордовии приостановлена деятельность складского помещения цеха по производству и переработке молока

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В столице Мордовии на 30 суток приостановлена деятельность складского помещения цеха по производству и переработке молока и молочной продукции агрофирмы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает УФССП по РМ.
В ходе проведенной контролирующими органами внеплановой проверки были выявлены нарушения агрофирмой требований санитарного законодательства. В частности, в складском помещении цеха по производству и переработке молока и молочной продукции стены и потолки были местами черными от сырости, на стенах плесень, полы имели дефекты, что не позволяло проводить ежедневную уборку. Также в помещении отсутствует вентиляция.
Данные нарушения представляют собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. По решению суда акционерное общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде приостановления деятельности складского помещения на 30 суток.
В отделении судебных приставов по Лямбирскому району на основании решения суда возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав незамедлительно осуществил выход по месту нахождения объекта в с. Большая Елховка, где вручил руководству организации требование о приостановлении деятельности.
В настоящий момент помещение опечатано. Сотрудник службы на протяжении всего срока приостановления деятельности будет проверять надлежащее исполнение судебного акта.
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