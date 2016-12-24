В Мордовии создана Молодежная студенческая лига СПО

8 декабря 2022 года на совете директоров ССУЗов Республики Мордовия приятно решение о создании Молодежной студенческой лиги СПО. Данная организация предполагает объединение всех конкурсов, конференций, соревнований и других мероприятий, проводимых на площадках средних специальных учебных заведений.

Организаторы рассчитывают на использование как собственной инфраструктуры, так и привлеченных ресурсов. Основной целью лиги станет продвижение мероприятий, проводимых СПО, и популяризация активного образа жизни студентов. Первоочередные задачи - расширение структуры соревнований среди коллективов, создание новой многоплановой системы мероприятий.

Потенциальными участниками объединения являются более 10 тысячстудентов из 21 образовательной организации со всех районов республики.