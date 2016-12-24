Для школьников Мордовии проводятся мастер-классы в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

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В 2023 году в Мордовии на базе Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности начнет работу образовательно-производственный кластер для подготовки кадров в сфере сельского хозяйства. Система будет создана в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его основная задача - максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
В рамках реализации программы популяризации образовательно-производственного кластера РМ «Сельское хозяйство» федерального проекта «Профессионалитет» в Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности стартовали курсы профессионального обучения по рабочей профессии «Изготовитель мороженого». Их участниками стали ученики 9 классов поселковых школ №1 и №3.
В плане мероприятий - обучение ребят конкретным навыкам. Школьникам будет предложен не только основной теоретический курс, но и значительная часть практической составляющей по выработке различных видов мороженого и оценки его качества в лабораторно-производственных условиях колледжа.
Также на днях для учащихся Торбеевской школы №2 был проведен мастер-класс «Страна «Мясландия». Ребят познакомили с товароведной классификацией и основными видовыми особенностями колбасных изделий, функциями и порядком работы дегустационной комиссии на предприятии, ее роли в оценке качества мясных продуктов. После этого школьники на практике учились определять вид и основные органолептические характеристики колбас, правильно заполнять и анализировать дегустационные листы.
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