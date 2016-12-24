Жителя Саранска будут судить за «контрабандный» табак и алкоголь

По информации Прокуратуры республики, суд в столице Мордовии рассмотрит дело 40-летнего жителя Саранска, обвиняемого в незаконном приобретении с целью сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина закупил у неизвестных лиц немаркированные табачные изделия стоимостью более 12 миллионов рублей, а также немаркированную алкогольную продукцию на сумму свыше полумиллиона рублей. Этот ходовой товар он складировал в арендуемом гараже с целью дальнейшего сбыта.

Следствием также установлен ряд лиц, которым «оптовик» за период незаконного владения немаркированной алкогольной и табачной продукцией осуществлял ее незаконную продажу. В апреле 2022 года его лавочку прикрыли правоохранители.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.