ЦУР Республики Мордовия рассказал о результатах работы за два года

Два года назад в начале декабря в 84 субъектах нашей страны открылись Центры управления регионами. В Мордовии ЦУР открылся несколькими месяцами раньше – 20 октября 2020 года. За время своей работы он выстроил в республике эффективную систему коммуникации населения с органами власти. Это позволило оперативно решать возникающие проблемы, а также повысить качество жизни.

Одна из главных задач ЦУР – работа с обращениями граждан, которые поступают через соцсети. Специалисты Центра фиксируют все вопросы и жалобы, а затем передают их в профильные ведомства для принятия необходимых мер, а также контролируют время предоставления и качество ответов.

Всего за два года специалисты ЦУР отработали больше 55 тыс. обращений, из них 27,5 тыс. – в этом году, что на 2884 обращения больше, чем в прошлом. Среднее время ответа на сегодняшний день составляет 3 часа 45 минут.

Работа с обращениями граждан в соцсетях ведется с помощью аналитической системы «Инцидент Менеджмент», и ЦУР активно подключает к ней новые организации и учреждения, чтобы предоставлять ответы из первых рук и в более короткие сроки. К примеру, за два года налажено взаимодействие с ПАО «Т Плюс», «РЕМОНДИС Саранск», АО «Газпром газораспределение Саранск», ООО «Мордовская энергетическая компания» и т.д.

Также граждане могут направлять обращения через портал «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». За два года специалисты ЦУР совместно с органами власти отработали больше 21 тысячи заявок. К работе с ними подключено 1082 организации, среди которых органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, подведомственные и другие учреждения.

На выявление особо острых проблем в Мордовии направлена работа аналитиков Центра управления регионом. Отчеты регулярно передаются Главе республики, и на их основе принимаются системные решения. Только в этом году было принято 31 такое решение. К примеру, на контроль Главы взяты вопросы ремонта автодорог и неприятного запаха в Саранске, а также уличного освещения в районах республики.

«Все эти два года мы вместе выстраиваем в республике систему сотрудничества, в которой важно мнение каждого жителя, где управленческие решения принимаются с учетом предложений неравнодушных граждан. И очень продвинулись в этой работе», – написал Артём Здунов в личном телеграм-канале.

Еще один важный инструмент в работе ЦУР – социология. Специалисты провели 47 социологических исследований по таким важным темам как: вакцинация от коронавируса, качество школьного питания, благоустройство, работа общественного транспорта, раздельный сбор отходов и т.д. Социологические исследования проводятся, в том числе, по запросу от Администрации Главы РМ для выявления значимых вопросов, которые волнуют наше население, и для принятия соответствующих решений.

Стоит отметить, что сейчас Правительство России делает особую ставку на открытость властей перед гражданами. Центры управления регионами играют немаловажную роль в этой работе. ЦУР Мордовии уже провел 37 прямых эфиров, на которых министры и главы районов ответили на вопросы пользователей соцсетей. В том числе два эфира с Главой республики Артёмом Здуновым.

1 декабря в силу вступил федеральный закон об обязательном ведении госпабликов. В Мордовии на сегодняшний день все министерства и районные администрации имеют официальные паблики в соцсетях – к ним можно обратиться напрямую и получить обратную связь. Специалисты ЦУР, в свою очередь, рассказывают представителям органов власти, как правильно вести госпаблики и взаимодействовать с гражданами в соцсетях.

Всего было проведено около 100 обучающих встреч, 65 из которых – в этом году. Отдельные семинары проводились для представителей других заинтересованных организаций и студентов в рамках прошлогоднего соглашения с НИ МГУ им. Н.П. Огарева.