Глава Мордовии побывал в семье Сюбаевых, газифицировавших дом по федеральной программе

В Лямбирском районе Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел сразу несколько объектов жизнеобеспечения, модернизированных в этом году. Район – лидер программы «Догазификация», федерального проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Газопровод в этом году построен по улицам Еникеева, Луговая, Аграрная, 70 лет Победы, Темниковская – общая протяженность 6,3 км. За год эти важные коммуникации подведены к 430 земельным участкам, газ пущен в 202 домовладения района. В общей сложности по этой программе в 2022 году газифицируют 529 жилых домов.

К Сюбаевым голубое топливо также пришло в рамках программы по догазификации. Семья живет в новом доме с 2019 года, но на протяжении трех лет строение отапливали углем.

«Это довольно затратно и хлопотно, - рассказывает хозяйка. - Нам очень помогли в районной администрации, подсказали, как собрать пакет документов, на какую программу лучше сделать заявку. В результате жители нашей улицы получили не только газопровод, но и асфальтированную дорогу. Благодаря программе, затраты на газификацию жилья оказались небольшими».

«Раньше нам приходилось добираться до дома на внедорожнике. Сейчас дорога просто изумительная! Большое спасибо за такую возможность», - поддержал супругу Ильдар Сюбаев.

Семья встретила руководителя республики в полном составе. Ильдар и Зульфия воспитывают двоих детей – восьмиклассника Рияна и пятиклассницу Диляру. Сын занимается в Технопарке, дочка – участница Всероссийского музыкального конкурса. Артём Здунов попросил девочку продемонстрировать гостям, среди которых был и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, свое мастерство игры на пианино.

За чашкой чая пообщались о важном: традициях русского и татарского народов, важности сохранения языков, семейных ценностях, воспитании подрастающего поколения. Семья угостила гостей татарским национальным блюдом – перемячами. Глава Мордовии отметил: «Такого блюда нигде больше не попробовать, только в татарской семье. Все приготовлено своими руками, с душой».

В преддверии новогодних праздников гости тоже пришли не с пустыми руками: ребятам – сладкие гостинцы, витаминную корзину с фруктами, родителям – подарки для быта, уютных семейных вечеров.

Руководитель региона оценил и качество нового дорожного покрытия в поселке. 3,4 км асфальта уложено на улицах Еникеева и Темниковской. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий». Эту работу планируется продолжить – асфальтобетонное покрытие появится на улицах Луговая, Аграрная, 70 лет Победы, Салимова, Усманова, Заречная, Маринова, Западная. Это еще почти 9 км дорог в массивах индивидуальной жилой застройки.

«В текущем году мы направили на развитие района 500 миллионов рублей, в том числе на строительство дорог. В перспективе по этому направлению существенные планы. Что касается программы догазификации, то она стала хорошим подспорьем для жителей – людям не приходится тратить внушительные суммы семейного бюджета на проведение газа в дома. Сейчас Президентом страны принято беспрецедентное решение – будем догазифицировать социальные учреждения и промышленные предприятия. Это очень важно для развития нашей промышленности и сельского хозяйства», - отметил Глава Мордовии.